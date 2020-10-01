ويستعد توتنهام لاستضافة الفريق الإسرائيلي في لندن، الخميس، في تصفيات الدوري الأوروبي، لتحديد المتأهل لدور المجموعات.

وظهر مقطع فيديو لأبو فاني في غرفة الملابس، وهو يهين كين بشتيمة بذيئة، يتحفظ موقع "سكاي نيوز عربية" على ذكرها.

والأربعاء، حضر الرئيس التنفيذي للنادي عساف بن دوف المؤتمر الصحفي قبل المباراة، لإصدار بيان يعتذر فيه لكين وتوتنهام عما قيل في الفيديو.

وقال عساف: "لا أحضر عادة المؤتمرات الصحفية، لكن هذه المرة شعرت أنه من الضروري التحدث علنا".

وتابع: "أدلى أحد لاعبينا بتعليق غير لائق لا يحترم هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير. نادينا يدين هذا السلوك".

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعتذر لتوتنهام وهاري كين، اللذين نحترمهما كثيرا. نتمنى لهم موسما ناجحا، شكرا جزيلا لكم".