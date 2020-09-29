ودخل فريق "الخفافيش" إلى اللقاء مع ريال سوسيداد على خلفية هزيمة وفوز في المرحلتين الماضيتين، وفشل في العودة بالنقاط الثلاث في 12 مباراة متتالية خارج ملعبه، وتحديدا منذ تغلبه على ليفانتي 4-2 في 7 ديسمبر 2019.

لكن فالنسيا تمكن من فك هذه العقدة بفضل هدف وحيد سجله الأوروغوياني ماكسي غوميس في الدقيقة 75، بعد عرضية من خوسيه غايا، رافعا رصيد فريق المدرب خافي غارسيا إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام خصمه المقبل ريال بيتيس الذي يلتقي لاحقا مع مضيفه خيتافي.

وفي المقابل، تجمد رصيد سوسييداد الذي اعتقد أنه أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر الفرنسي روبان لو نورمان، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الاحتكام لتقنية الفيديو "الفار"، عند 5 نقاط بعد تلقيه هزيمته الأولى للموسم.