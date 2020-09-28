وسجل فيرتو ورونالدو من ركلتي جزاء قبل الاستراحة بعد لمسة يد ضد كل فريق قبل أن يسجل اللاعب الفرنسي هدفه الثاني لروما في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتلقى أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس بطاقة صفراء ثانية ليترك الملعب في الثلث الأخير بالمباراة لكن رونالدو ارتقى عاليا وقابل كرة عرضية ليسجل برأسه الهدف الثاني وينتزع التعادل في ثاني مباراة لأندريا بيرلو في منصب مدرب يوفنتوس.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد أربع نقاط من أول جولتين.

ويأتي روما في المركز 13 وله نقطة واحدة حيث انقلبت نتيجة التعادل دون أهداف مع فيرونا في الجولة الافتتاحية إلى اعتباره خاسرا 3-صفر بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني.