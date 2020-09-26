ولمس نيل موباي الكرة بيده داخل المنطقة، ليتم اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بعد أن أطلق الحكم صفارة نهاية المباراة.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء ونفذها برونو فرنانديز بنجاح في شباك برايتون، بعد دقائق من نجاح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بواسطة سولي مارش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ومنح ماركوس راشفورد التقدم ليونايتد 2-1 في الدقيقة 55 بعد مجهود فردي، وبعد إلغاء هدفين له ولميسون غرينوود بسبب التسلل، وكذلك ركلة جزاء لبرايتون بعد اللجوء إلى حكم الفيديو.

وتقدم برايتون، الذي سدد 5 مرات في إطار المرمى، بهدف عن طريق ركلة جزاء نفذها موباي في الدقيقة 40 بعد خطأ من فرنانديز.

لكن يونايتد تعادل سريعا بعدما سجل لويس دانك مدافع برايتون بطريق الخطأ في مرماه، عندما حاول منع هاري مغواير مدافع يونايتد من الوصول إلى تمريرة نيمانيا ماتيتش.