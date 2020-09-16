وسجل الجناح الصربي أندريا زيفكوفيتش في شباك فريقه السابق بعد أسبوع من تركه، فكان سببا في خروجه من البطولة الأكبر في أوروبا.

وتقدم دينامو كييف الأوكراني إلى الدور الفاصل بفوزه 2-صفر على ضيفه ألكمار الهولندي، كما تغلب جنت البلجيكي 2-1 على ضيفه رابيد فيينا النمساوي.

ويلعب باوك مواجهتين ضد كراسنودار الروسي في الدور المقبل، بينما يلتقي دينامو مع جنت، على أمل الوصول لدور المجموعات بمشاركة 32 فريقا بالمسابقة ذات المكافآت المربحة.

وعمق زيفكوفيتش، الذي قضى 4 مواسم صعبة في البرتغال، جراح بنفيكا بطل أوروبا عامي 1961 و1962 بعد أن ساهم في خروج ناديه السابق.

وعقب خسارة الثنائية المحلية أمام غريمه بورتو في الموسم الماضي، وجّه بنفيكا تركيزه نحو المسابقة القارية، لكنه أهدر العديد من الفرص أمام منافسه اليوناني في شوط أول من طرف واحد، استحوذ خلاله على الكرة بنسبة 72 بالمئة.

لكنه تعرض للعقاب بعد أن سجل ديميتريوس جيانوليس هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 63، ثم ضاعف البديل زيفكوفيتش التقدم في الدقيقة 75 بتسديدة متقنة.

وقلص رافا سيلفا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربةرأس، لكن تأخر الوقت لتجنب هزيمة مخجلة ستفرض ضغوطا على المدرب جورجي جيسوس الذي عاد لبنفيكا هذا الصيف، ليبدأ فترة ثانية مع النادي.

وقاد جيسوس الفريق بين عامي 2009 و2015، ثم انتقل إلى فلامنغو ليتوج بثنائية الدوري البرازيلي و"كوبا ليبرتادوريس" عام 2019، لكنه يواجه مهمة صعبة الآن عقب عودته للبرتغال.

وتحمل دينامو ضغط ألكمار قبل أن يضعه مهاجم لوكسمبورغ جيرسون رودريغيز في المقدمة بعد الاستراحة، وضمن ميكولا شابارينكو الانتصار بضربة رأس قبل النهاية.

ومنح نيكلاس دورش التقدم لجنت في الدقيقة 36 أمام رابيد، وأضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني من ركلة جزاء، بينما سجل يوسف ديمير هدف حفظ ماء الوجه للزوار في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباريات الأربعاء، يلتقي رد ستار بلغراد الصربي بطل أوروبا 1991 مع أومونيا نيقوصيا القبرصي، فيما يلعب دينامو زغرب الكرواتي ضد فرنسفاروش بطل المجر.