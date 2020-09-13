وقال النادي في بيان رسمي وزعه "خضع الفريق الأول، الجهاز الفني إلى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا مساء الجمعة بعد عودتهم من معسكر تدريبي في ضواحي مدريد، أظهرت وجود حالة إيجابية".

وأضاف البيان: "أثبتت الفحوصات المخبرية إصابة مدربها دييغو بابلو سيموني بكوفيد -19. لحسن الحظ، فإن مدربنا لا يعاني من أي عوارض وقد قام بعزل نفسه في منزله وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما بعد مخالطته الفريق منذ الاثنين الماضي".

ولن يتمكن سيميوني بالتالي من الإشراف على تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الأولى في الدوري الإسباني المقررة في نهاية أسبوع 26-27 سبتمبر.

وسبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو أن أصيبوا بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة وهم البرازيلي رينان لودي، والأرجنتيني أنخيل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو أرياس.

وعلى العموم، تبين إصابة نحو 60 لاعبا في الدوري الإسباني بفيروس كورونا حتى الآن.