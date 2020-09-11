وقالت إذاعة جوهرة التي تبث من سوسة معقل النجم الساحلي "تأكدت إصابة قائد الفريق ياسين الشيخاوي والتي ثبتت من خلال الاختبارات التي قام بها اللاعب بشكل فردي".

وأضاف التقرير "قرر الجهاز الطبي للفريق دعوة جميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني لإجراء الاختبارات الضرورية للتثبت من إمكانية حدوث إصابات أخرى في صفوف الفريق".

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة غريمه الإفريقي في قمة المرحلة الختامية بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل.

ويتقاسم الفريقان المركز الرابع بجدول الترتيب ولكل منهما 40 نقطة من 25 مباراة.