وستلعب ناغازاتو، المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا إليفن، الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وستعود المهاجمة البالغة من العمر 33 عاما إلى فريقها "شيكاغو ريد ستارز" في الدوري الأميركي، مع انطلاق الموسم 2021، فور انتهاء عقد إعارتها لفريقها الياباني الجديد، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقالت ناغازاتو، التي حلّت بلادها أيضا في المركز الثاني بكأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها: "بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال أمر غير معروف".

وأضافت: "لكنني استلهمت حقا من رسائل ميغان رابينو خلال مونديال السيدات حول الفجوة المادية بين الجنسين، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا إيصال رسالة إلى المجتمع".

وتعد اللاعبة الأميركية ميغان رابينو، الفائزة بالكرة الذهبية في نسختها الأخيرة بعد تألقها في كأس العالم وقيادتها بلادها للفوز باللقب، ناشطة قوية من أجل العدالة الاجتماعية، إذ قادت المحاولات للحصول على المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات.

وأكدت ناغازاتو أن فكرة انضمامها إلى نادي هايابوسا إليفن، هي خطوة تأمل من خلالها أن ترسل رسالة قوية، مضيفة: "اعتقدت أنه يمكنني أن أظهر أن النساء يستطعن أيضا اللعب في فريق للرجال".

وأضافت: "أريد أن أساعد في خلق مجتمع لا يوجد فيه حدود فيما يتعلق بنوع الجنس أو العرق".

وانضمت ناغازاتو إلى "شيكاغو ريد ستارز" عام 2017 وسجلت 8 أهداف إلى جانب 8 تمريرات حاسمة في الدوري الأميركي العام الماضي.