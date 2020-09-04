وتعاقد يونايتد مع اللاعب التشيلي الدولي في يناير 2018، بعد أن أحرز 80 هدفا في 3 مواسم ونصف، مع أرسنال اللندني، لكنه فشل في تحقيق إنجاز مماثل مع "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مكتفيا بخمسة أهداف فقط في 45 مباراة.

وانضم سانشيز الذي سبق له اللعب لبرشلونة إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة في بداية موسم 2019-2020، قبل أن يتعاقد معه النادي الإيطالي بعقد دائم لمدة 3 أعوام في أغسطس الماضي.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن سانشيز قوله عبر إنستغرام: "وافقت على فرصة التعاقد مع مانشستر يونايتد إذ بدت مغرية وكانت بمثابة خطوة جيدة بالنسبة لي، لكني لم أحاول معرفة ما كان يحدث في كواليس النادي. أحيانا تكون هناك أمور لا يمكن معرفتها إلا من خلال مواجهتها. وأتذكر أول تدريب شاركت فيه حيث أدركت الكثير من الأمور".

وأضاف سانشيز: "بعد التدريب عدت إلى منزلي وقلت لأسرتي ووكيل أعمالي هل يمكن تمزيق العقد والعودة إلى أرسنال، وضحكوا. وقلت لهم إن هناك أمرا ليس على ما يرام. أمر لا يبدو جيدا".

واختتم حديثه بالقول: "لكني بالفعل وقعت على العقد وانتقلت للنادي. واستمر هذا الإحساس خلال الأشهر القليلة الأولى. لم يكن الفريق متحدا في هذا الوقت".