وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على "تويتر": "تأكدت إصابة 3 لاعبين من بي إس جي بفيروس كورونا، وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوص خلال الايام المقبلة".

وسيغب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 من سبتمبر الجاري أمام لنس، وربما عن مواجهة ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية، الاثنين، عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

وكشفت صحفية "ليكيب" المحلية أن اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة إبيزا الإسبانية السياحية، بعد خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني في 23 أغسطس الماضي.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة أربعة أشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.

وهذا يعني أن أي إصابة أخرى بين اللاعبين ستؤدي إلى وقف نشاط الفريق.

في الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بيها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه.

وأدى ذلك إلى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت اتيان في 21 أغسطس الماضي.