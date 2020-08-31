وأبلغ المدير الفني الجديد لبرشلونة، رونالد كومان، سواريز، بأنه غير موجود في خططه المستقبلية الخاصة بالنادي الكتالوني.

ونقلت "آس" عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سواريز ونائب رئيس يوفنتوس الإيطالي، بافيل نيدفيد، أجريا مفاوضات حول صفقة محتملة سينتقل بموجبها المهاجم الأوروغواياني إلى تورينو هذا الصيف.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن سواريز "متحمس" لإبرام الصفقة، لكنه "يتريث ليرى كافة الخيارات المتاحة أمامه"، فيما يحرص مسؤولو يوفنتوس على تدعيم خط هجوم النادي استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في إيطاليا، وخصوصا بعد رحيل متوقع للأرجنتيني غونزالو هيغواين عن اليوفي.

ولا يعد يوفنتوس النادي الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات سواريز، إذ ينافسه أيضا على هذا اللاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، حيث أعرب مارك أوفر مارس المدير الرياضي لبطل الدوري الهولندي عن اهتمام النادي بالفعل بضم الأوروغواياني.