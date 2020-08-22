وكانت بداية الدوري بمباراة بين فريقي بوردو ونانت، على ملعب الأول، في مباراة كانت مقررة اليوم السبت غير أن رابطة الدوري الفرنسي قدمت الموعد بعد تأجيل مباراة مرسيليا وسانت إيتيين عقب اكتشاف 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا في مرسيليا.

وفي اللقاء، أكمل فريق بوردو المباراة بعشرة لاعبين، لكنه نجح في انتزاع نقطة بعد تعادل باهت بدون أهداف بملعبه أمام نانت.

وفشل بوردو بذلك في تحقيق أي انتصار في آخر 8 مباريات بالدوري، وكانت بدايته متعثرة اليوم مع المدرب الجديد جان لوي جاسيه، بحسب ما ذكرت رويترز.

وهيمن نانت على معظم فترات اللقاء بعد حصول مهدي زرقان، البالغ من العمر 20 عاما، في أول مشاركة له بالدوري على بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل قوي مع نيكولا بالوا.

لكن نانت لم يجد مصدر إلهام بينما صمد بوردو بقيادة المدافع لوران كوسيلني.

واليوم السبت، ستجري مباراتان، حيث يلتقي فريق ديجون مع أنجيه، فيما يلعب ليل ضد رين.

يشار إلى أن موسم الدوري الفرنسي 2019-2020 كان قد ألغي في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وتأجلت مباريات أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان خلال ثلاثة أسابيع عقب تأهل الفريقين إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.