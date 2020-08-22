وسجل إبراهيم عادل (36) ومحمد نادي (90+4 بالخطأ في مرماه) هدفي بيراميدز، وسجل نجوي امومو (49) هدف سموحة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد حصول محمد عبد المطلب على الإنذار الثاني.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة وعاد إلى الوصافة مؤقتا بفارق الأهداف أمام الزمالك الذي يلتقي غريمه الأهلي المتصدر السبت، فيما تجمد رصيد سموحة عند 27 نقطة وتراجع للمركز السابع.

وعاد إنبي إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مراحل متتالية، بفوز مستحق على مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين لرامي صبري (21 من ركلة جزاء) وأحمد علي (29) اللذين رفعا رصيد فريقهما إلى 29 نقطة في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 24 في المركز الثامن.