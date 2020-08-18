وخاض ديفيد سيلفا آخر مبارياته مع سيتي خلال الهزيمة 1-3 أمام أولمبيك ليون في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الممتاز 4 مرات، وبكأس الاتحاد مرتين، وبكأس الرابطة 5 مرات منذ الانتقال من فالنسيا الإسباني في 2010.

وسجل سيلفا 60 هدفا في 309 مباريات بالدوري الممتاز كما مثل "السيتزينز" في 70 مباراة أوروبية، وهو رقم قياسي للنادي.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي "ديفيد لاعب استثنائي وقائد يتحلى بالهدوء والحكمة ألهم جميع من حوله".

وتابع: "ترك بصمة مع الفريق ومع النادي وصنع تاريخا في الدوري الممتاز (..) ولعب دورا بارزا في فلسفة كرة القدم الجميلة التي نشاهدها اليوم. كان من ضمن المؤسسين لها".

وفي تطور آخر أعلن ريال سوسيداد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع ديفيد سيلفا في صفقة انتقال مجاني.

واحتل ريال سوسيداد المركز السادس في الدوري الموسم المنصرم، وهو بين أكثر الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة في إسبانيا وكان يبحث عن صانع لعب جديد بعد أن أنهى مارتن أوديغارد فترة إعارة لمدة عام، ليعود إلى ريال مدريد