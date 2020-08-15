وأطاح النادي البافاري برشلونة بعد مباراة "مهينة" انتهت بفوز بايرن بنتيجة 8-2، ليتكبد الفريق الإسباني أكبر هزيمة أوروبية في تاريخه فيما تأهل بطل ألمانيا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى تحليل وتقييم الوضع الحالي للنادي على جميع المستويات.

وأضافت "كما سيتم تدارس أسماء البدائل المحتملة للمدرب كيكي سيتين".

وأوضح المصدر أن خيارا آخر قد يكون مطروحا على طاولة النقاش، ويتعلق الأمر بإمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة.

وألمح بارتوميو بعد الخسارة أمام البايرن إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات في إدارة الفريق، حيث قال إن القرارات اتخذت قبل المباراة وسيجري تنفيذها اعتبارا من يوم الاثنين".