وقال المراهق الأرجنتيني لوكا روميرو، وهو أصغر لاعب يشارك بالدوري الإسباني عبر التاريخ، بعمر 16 عاما، أن مقارنته بميسي "مزعجة".

وذكر روميرو، الذي ولد في 2004، لمحطة "فوكس سبورتس": "تزعجني المقارنة مع ليونيل ميسي وذلك لأنه هناك ميسي واحد، وأنا أريد أن أصنع اسما لنفسي في كرة القدم، وهو لوكا روميرو".

وحصل روميرو على شهرة كبيرة هذا الموسم، عندما شارك مع فريقه ريال مايوركا بالدوري الإسباني، وسارعت وسائل الإعلام لمقارنته بليونيل ميسي، بسبب مهارته العالية وجنسيته الأرجنتينية.

وعن جنسيته "المربكة" قال روميرو: "لقد ولدت في المكسيك، ولكن عائلتي من الأرجنتين. لدي 3 جنسيات وهي المكسيكية والأرجنتينية والإسبانية".

وأضاف قائلا: "أود أن أستمر بتمثيل منتخب الأرجنتين إذا كان ذلك ممكنا".

جدير بالذكر أن روميرو شارك في مباراة واحدة فقط هذا الموسم بالدوري، حطم بها الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في "الليغا"، ولكن يتوقع، أن يسطع نجمه بشكل أكبر في السنوات القادمة.