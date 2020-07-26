ووضع السيد هيساي نابولي في المقدمة في الدقيقة الثامنة بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء، وهو الهدف الأول للاعب الألباني في 193 مباراة مع نابولي.

وسجل فيليب ديورتشيتش هدفا لصالح ساسولو في الدقيقة 32، لكن الحكم المساعد أشار بوجود تسلل، وألغاه على الفور.

وبعد أربع دقائق لاحقة، اعتقد ديورتشيتش مرة أخرى أنه سجل هدفا بعد متابعة لتسديدة جونيور تراوري المرتدة من ديفيد أوسبينا حارس نابولي، لكن بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، تم إلغاء الهدف بداعي تسلل تراوري.

وألغي هدف سجله فرانشيسكو كابوتو بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ثم جاء دور دومنيكو بيراردي الذي ألغي هدفه بداعي تسلل كابوتو الذي مرر له الكرة.

وسدد ماتيو بوليتانو في القائم قرب النهاية لصالح نابولي، ثم عمق آلان جراح ساسولو عندما وضع الكرة في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبقي نابولي، الذي ضمن التأهل للدوري الأوروبي باعتباره بطلا لكأس إيطاليا، في المركز السابع برصيد 59 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الثامن، ولديه 48 نقطة.