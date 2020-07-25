وحقق سيلفا 11 لقبا في 10 مواسم مع مانشستر سيتي منها 4 ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من فالنسيا عام 2010.

وسيرحل اللاعب الإسباني (34 عاما)، الذي سجل 60 هدفا في 308 مباريات بالدوري عن استاد الاتحاد عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وقال سيلفا: "عندما استرجع الماضي لم أتخيل أبدا في أقصى أحلامي جموحا تحقيق كل ذلك، عندما تكون شابا لا تحلم بكل هذه الأشياء".

وأضاف "تحلم بأن تكون لاعب كرة ثم لاعب كرة محترف ثم اللعب بالدرجة الأولى ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن".

ونال سيلفا جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط رغم أنه من أكثر لاعبي سيتي ثباتا في المستوى، لكنه لا ينشغل كثيرا بالجوائز الفردية.

وتابع: "أريد أن يذكرني الناس بأنني شخص لطيف واستمتع باللعب وأن يستمتع الجمهور بأدائي وهذا بسيط".