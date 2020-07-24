وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن موسم2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو 2021.

ويمثل موعد انطلاق الدوري "مأزقا" للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، والتي من المقرر أن تنتهي قبل موعد انطلاق الدوري الإنجليزي بأسابيع قليلة.

ومن المقرر أن تختتم بطولة يوروبا ليغ يوم 21 أغسطس، بينما سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس.

وفي حال وصول فرق إنجليزية للنهائي في البطولتين، فلن تستطيع الاستعداد بشكل كاف للموسم الجديد، في فترة "ضيقة" تمتد لـ3 أسابيع فقط.

ويشارك فريقا مانشستر سيتي وتشلسي بدوري الأبطال، وفريقا مانشستر يونايتد وولفرهامبتون باليوروبا ليغ.

وفي حال وصول الفرق الإنجليزية بعيدا في البطولات الأوروبية، فأن مبارياتهم قد تتأجل في بداية البريميرليغ، حتى يتسنى لهم الاستعداد بشكل كاف للعودة للمنافسات.

وسينتهي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري بعد غد الأحد.