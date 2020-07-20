وخلف أبواب موصدة ومدرجات خالية، تغلب أولمبياكوس على أيك أثينا 3-2 في الجولة الأخيرة من الدور الفاصل الذي تحدد بموجبه هوية البطل والفرق المشاركة في المسابقتين القاريتين (يخوض كل فريق من أصل ستة تأهلت الى الدور الفاصل 10 مباريات)، منهيا الموسم في الصدارة برصيد 91 نقطة، أمام باوك سالونيكا.

وأنهى أيك الذي يملك فرصة الثأر من أولمبياكوس حين يتواجه معه الأسبوع المقبل في نهائي مسابقة الكأس، الدوري في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وتأهل الى مسابقة "يوروبا ليغ" حيث يبدأ مشواره من الدور التمهيدي الثالث.

وبلقبه الأول منذ 2017 وخلافته لباوك على منصة التتويج، عزز أولمبياكوس رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب بفارق 25 لقبا عن باناثينايكوس الذي توج للمرة الأخيرة عام 2010.

وكان المدرب البرتغالي لأولمبياكوس بدرو مارتينيز "فخورا للغاية برقمنا القياسي في الدوري. قدمنا موسما جيدا. تهانينا للفريق"، متوقعا "مواجهة مختلفة مع أيك في نهائي الكأس".