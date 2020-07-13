وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاء "البرغوث" في الفريق الكتالوني مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.

وتحدثت عدة تقارير عن "سخط" ميسي من قرارات بارتوميو، لا سيما بعد تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق، واقتراب برشلونة من خسارة لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

لكن رئيس النادي أكد في تصريحات لمحطة "تي في 3" التلفزيونية الكتالونية، أن مفاوضات تجديد عقد ميسي "تسير بشكل إيجابي"، مبديا ثقته بأن قائد الفريق ونجمه الأول سيوقع "قريبا".

وقال بارتوميو: "تحدثنا ونتحدث وسنستمر في التفاوض مع ميسي. هو يريد إنهاء مسيرته هنا، وبالتأكيد سنجدد معه. أنا لا أشك في أنه سيبقى هنا".

وتابع: "هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أمامه سنوات عدة (للعب). لا شك لدي بأنه سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا في كرة القدم وبعدها".

وأشارت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي وميسي، بل ذهبت صحف إلى أن الأخير يفكر بالرحيل عن النادي.

وسعى برشلونة هذا الموسم للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة تواليا، لكنه يجد نفسه بعد أسابيع من عودة النشاط للمسابقة، متأخرا في المركز الثاني خلف الفريق الملكي المتصدر.

ويتقدم ريال مدريد بنقطة واحدة، وقد يوسع الفارق إلى 4 نقاط بحال فوزه على غرناطة، مساء الاثنين، في ختام المرحلة 36 من الليغا، علما بأن المرحلتين الأخيرتين من الموسم تلعبان خلال الأسبوع الجاري.