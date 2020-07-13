وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن كريستوف أورييه شقيق اللاعب الإيفواري قتل فجر يوم الاثنين، وأفاد أن المسعفين وصلوا إلى مكان إطلاق النار في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة جنوبي فرنسا ليعثروا على أورييه مصابا في منطقة البطن.

وكشف مصدر مقرب من التحقيق، أن مطلق النار فر من المكان، فيما لم تكشف بعد ملابسات الحادث.

ونقل كريستوف، البالغ 26 عاما، إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، لكنه ما لبث أن فارق الحياة بحسب مصدر طبي.

وكريستوف هو الشقيق الأصغر لسيرج، اللاعب الدولي الذي يدافع حاليا عن ألوان توتنهام، وسبق له اللعب لباريس سان جرمان الفرنسي.

وكان كريستوف أورييه يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة، علما أن الشقيقين صعدا معا في صفوف لنس الفرنسي.