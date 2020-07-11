ويحمل يوسين بولت (33 عاما) الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 و200 متر، وتوّج خلال مسيرته اللافتة بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، قبل أن يعتزل المنافسات في أعقاب بطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017.

وفي مقابلة مع مجلة "فارايتي" الأميركية، شددّ بولت على أنه لا ينوي العودة عن الاعتزال، لكنه سيفكر بالأمر في حال طلبه ميلز.

وقال بولت: "إذا عاد المدرب وقال لي فلنقم بذلك، سأفعل (التفكير بالعودة)، لأنني أثق جدا بمدربي".

وتابع: "أدرك أنه إذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف أن الأمر سيكون ممكنا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى في جامايكا، وأشرف على الفريق الأولمبي لأكثر من 20 عاما.