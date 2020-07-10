وكان طاهر (23 عاما) الذي أعير في موسم 2017 إلى نادي لوهافر الفرنسي، قريبا من الانضمام إلى الأهلي قبل عامين قبل أن تتوقف المفاوضات مع ناديه.

وأكد توفيق في تصريحات على موقع النادي "سعادة اللاعب بارتداء القميص الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازله عن 3 ملايين جنيه (189 ألف دولار أميركي) من مستحقاته المالية التي سوف يحصل عليها من الأهلي لنادي المقاولون العرب سعيا منه لتحقيق رغبته".

وأضاف أن "العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور المادية".