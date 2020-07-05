ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ريفالدو قوله في تصريحات صحفية، إن ميسي غير راض عن الوضع في نادي برشلونة الإسباني، خصوصا بعد بيع آرثر ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو، هذا إلى جانب سعي الفريق الكتالوني لاستعادة نيمار، نجم باريس سان جرمان.

ولفت ريفالدو إلى أن جميع هذه الظروف تجعل صفقة انتقال ميسي ليوفنتوس ممكنة، لتكون واحدة من أغرب الصفقات في تاريخ كرة القدم.

وأضاف قائلا: "الوسطاء في عالم الكرة سيسعون جاهدين لإتمام مثل هذه الصفقة الحلم. رغم المبلغ الكبير الذي قد يكلف يوفنتوس للحصول على خدمات ميسي، إلا أنه سيجني الكثير من تواجده عبر عقود التسويق المرتبطة باللاعب".

وتابع ريفالدو: "يرغب كثيرون من رعاة اليوفي بمشاهدة النجمين معا في فريق واحد، ومثل هذه الصفقة ستدعم ميزانية النادي الإيطالي. ستتنافس الأندية على ضم ميسي وسط الشائعات التي تتحدث عن رغبته بترك البلوغرانا".

وبيّن النجم البرازيلي أن رحيل ميسي عن برشلونة قد تكون وراءه أسباب عديدة بعضها يظل غير معروف للتكتم عليه، في حين يمكن أن نخمن الدوافع بالمشكلات التي يمر بها النادي الكتالوني خلال الشهور القليلة الماضية.

واختتم حديثه بالقول، إن ترك ميسي لناديه الآن سيمكّنه من اللعب في دوريات أوروبية كالإيطالي وحتى الإنجليزي، إذ يمكن أن يشكّل مع بيب غوارديولا ثنائيا رائعا كما فعلا عندما تواجدا في الفريق الإسباني.