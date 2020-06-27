وصادقت الرابطة خلال اجتماع لمجلس إدارتها على روزنامة الموسم المقبل، الذي تأخرت انطلاقته لعدة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تمديد الموسم الحالي 2019-2020، بما في ذلك المباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 يوليو المقبل على استاد دو فرانس بين باريس سان جرمان وسانت إتيان، وكأس الرابطة في 31 منه على الملعب ذاته بين باريس سان جرمان وليون.

ويختتم موسم 2020-2021 بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة في 23 مايو، قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق نهائيات كأس أوروبا (11 يونيو - 11 يوليو) والتي تأجلت بدورها لمدة عام بسبب "كوفيد-19".

وستصادق الرابطة على برمجة جديدة للمباريات بالنسبة للموسم المقبل بحيث تنطلق كل مرحلة مساء يوم الجمعة بمباراة واحدة (21:00 بالتوقيت المحلي)، تليها مباراتين يوم السبت (17:00 و21:00 على التوالي)، على أن تختتم الأحد بإقامة معظم المباريات، واحدة في تمام الساعة 13:00 و4 مباريات الساعة 15:00 وواحدة الساعة 17:00 وأخرى الساعة 21:00.

ويقام الدور الفاصل من أجل تفادي الهبوط بين صاحب المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الأولى وبطل الأدوار الفاصلة في الدرجة الثانية في 27 و30 مايو.

وستكون فترة التوقف الشتوية قصيرة بسبب الروزنامة الضيقة في الفترة بين 23 ديسمبر و6 يناير تخللها مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع المؤرخ بالثالث من يناير.

كما تم تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 أبريل 2021 بحسب ما أعلنه الاتحاد الفرنسي للعبة اليوم.

في المقابل، تنطلق بطولة الدرجة الثانية في 22 أغسطس وتنتهي في 15 مايو.