وأوضح صبحي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية "ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط".

وأشار الوزير إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أي هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط، وفقا للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة، المنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

ونوه صبحي إلى أن اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها القيام تدبير شؤونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية، بالاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

ولفت إلى أنه ستتم متابعة دقيقة وشاملة لعمليات التعقيم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، الواردة بالدليل الاسترشادي للوزارة ووفقا للخطة الموضوعة لذلك، والمتضمنة بدء التدريبات أول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.

وأعلنت مصر، الثلاثاء، تخفيف المزيد من القيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سيتم رفع حظر التجول بشكل كامل بدءا من السبت.