وخسر "فريق الأشبال" بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، بعد أن رفض فريق سوتشي تأجيل المباراة، وترك روستوف أمام خيار اللعب بفريق من خريجي أكاديمية النادي، أو قبول الهزيمة لتغيب الفريق.

وجاءت النتيجة الخيالية بعد بداية مفاجأة عندما منح رومان رومانوف فريق روستوف التقدم بعد 52 ثانية، بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء.

لكن سرعان ما تعادل سوتشي وأنهى المباراة برصيد 10 أهداف، هي الأكبر في تاريخ الدوري، سجلها معظمها لاعبون لديهم خبرة في المنتخب الوطني الروسي.

ونال حارس مرمى روستوف البالغ من العمر 17 عاما، دينيس بوبوف، استحسانا كبيرا وتم اختياره رجل المباراة. فعلى الرغم من تلقيه رقما قياسيا من الأهداف، فقد تصدى لركلة جزاء وحقق أيضا رقما قياسيا جديدا في الدوري لأكثر حالات إنقاذ المرمى في مباراة واحدة بواقع 15 إنقاذا.

وقال بوبوف على موقع ناديه على الإنترنت: "من المحزن أننا خسرنا بهذه النتيجة الكبيرة، لكننا حصلنا على الكثير من الخبرة".

وبعد ساعات، استقبل مشجعو روستوف حافلة الفريق لدى عودتها للمدينة بالأعلام والمشاعل على جانب الطريق، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال رئيس النادي، آرتاشيس آروتيونيانتس: "أولادنا أحسنوا صنعا، كانوا هم الجمال الحقيقي. النتيجة ليست مهمة، فهؤلاء هم أبطال المستقبل".

غير أن الهزيمة تعد ضربة لآمال روستوف في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحل في المركز الرابع في جدول الترتيب، الذي يتأهل منه الفرق الثلاثة الأولى لدوري الأبطال.

وكان الدوري الروسي الممتاز قد استؤنف، الجمعة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، بعدد محدود من المشجعين في الملاعب، حيث تم السماح بحضور 10 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمشجعين، وطلب منهم الحفاظ على مسافات بينهم.