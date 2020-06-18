وبالاطلاع على دراسة إحصائية قامت بها شركة "نيلسن سبورتس" للجولة الأولى من المباريات بعد استئناف البطولة في 11 يونيو بدون جماهير، قالت الرابطة إن أكبر نسبة من الزيادة جاءت في أفريقيا إذ وصلت إلى 73 في المئة.

وزادت نسبة المتابعة في آسيا أيضا ووصلت إلى 72 في المئة حيث أبرمت الرابطة اتفاقا مع فيسبوك لإذاعة المباريات مجانا في شبه القارة الهندية منذ 2018.

وفي أوروبا زادت المتابعة بنسبة تجاوزت 56 في المئة، وكانت الزيادة واضحة للغاية في بلجيكا (130 في المئة) والتي ألغت الموسم المحلي بسبب الجائحة.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الرابطة قوله إن أكثر المباريات متابعة كانت فوز ريال مدريد 3-1 على إيبار، ثم تغلب برشلونة 4-صفر على ريال مايوركا، ثم انتصار أشبيلية 2-صفر على غريمه وجاره ريال بيتيس والتي كانت أول مباراة منذ استئناف الموسم.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري: "نشعر بالسعادة بعودة اللعب مرة أخرى ونحن سعداء بهذه الفرصة بإقامة أحداث رياضية حية في وقت لا تقام فيه مثل هذه الأحداث حول العالم"، مضيفا "نأمل في استئناف البطولات في مناطق أخرى قريبا لأنه مهم للجماهير والصناعة".

ومن جانبه قال أوسكار مايو رئيس قطاع التسويق والتطوير الدولي بالرابطة: "نحن سعداء بالارتفاع المتسارع في أعداد متابعي الدوري الإسباني عالميا. كنا نعلم أن الجماهير حول العالم كانت بحاجة للمتعة والإثارة اللتين نقدمهما".