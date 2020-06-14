ورغم الإجراءات الأمنية والصحية المشددة، نجح المشجع الذي كان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين رقم 10 وعليه اسم ميسي، في الوصول إلى الملعب، في بداية الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، خوفا من انتشار العدوى بفيروس "كوفيد 19".

وقالت الرابطة في بيان، الأحد، إن المشجع دخل إلى أرض الملعب "من دون أي إذن، وخالف الإجراءات الوقائية الصحية، كما أنه لم يمتثل لأوامر الطواقم الأمنية".

وأضاف البيان: "تود الرابطة أيضا أن تعبر عن استنكارها المطلق لمثل هذا السلوك الذي يعرض صحة الآخرين للخطر، كما أنه يسيء إلى نزاهة البطولة".

وقال مايوركا إنه يحقق في كيفية تمكن المشجع من الوصول إلى الملعب رغم كل الإجراءات.

وبعد سيطرة أفراد الشرطة وطواقم الأمن عليه، قال المشجع، وهو فرنسي يقيم في مايوركا، لإذاعة محلية إنه تسلق سياجا يبلغ ارتفاعه مترين ليدخل الملعب قبيل نهاية الشوط الأول.

وأضاف: "خططت لذلك منذ علمت بإقامة المباراة، أردت التقاط صورة مع ميسي ومقابلته لأنه مثلي الأعلى".