وأوضح النادي في بيان، دون الكشف عن تفاصيل "خضع إبراهيموفيتش لفحص عقب إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليمنى. يتعافى جيدا ودون أي مضاعفات ومن المتوقع أن يخضع لفحص جديد في غضون 10 أيام".

وأنعش اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاما حظوظ ميلان منذ الانضمام للنادي الإيطالي لفترة ثانية في يناير، لكنه خرج مصابا من التدريب الشهر الماضي.

وستكون أول مباراة لميلان بعد التوقف من جراء جائحة كورونا إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا أمام يوفنتوس في 12 أو 13 يونيو، كما سيخوض أولى مبارياته في الكالتشيو في ضيافة ليتشي في 22 يونيو.

وسيمتد الموسم حتى الثاني من أغسطس.