فقد تمكن نجم نادي روما الإيطالي السابق وإيقونته من أن يتجول في أنحاء العاصمة الإيطالية روما رفقة زوجته دون أن يتعرف عليهما أحد.

وبذلك حقق "ملك روما" حلما رواده منذ أن أضحى نجما مشهور في سماء إيطاليا، وذلك بفضل ارتداء هو وزوجته كمامات واقية منعت أعين الفضوليين من التعرف إليهما والاقتراب منهما لطلب صورة "سيلفي" أو توقيع.

وأتاح ارتداء الكمامات لزوجين التجول بحرية وسعادة وكأنهما شخصين عاديين مما جعلهما يعيشان تجربة وصفاها بالرائعة والمميزة.

وقام توتي وزوجته إيلاري بلاسي بتوثيق تجربتهما في مقطع فيديو، فيما علقت الزوجة الحسناء على ذلك المشوار بتسميته نزهة "الأحد البري".