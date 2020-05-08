وأضاف النادي في بيان: "في الوقت الحالي لا توجد أي أعراض، وتم وضعهم في الحجر الصحي ومراقبتهم باستمرار كما يقتضي البروتوكول".

وأعلن فيورنتينا إصابة 3 من لاعبيه والعدد ذاته من الموظفين بالفيروس، فيما قال تورينو إن أحد لاعبيه مصاب بالمرض.

والخميس كشفت الحكومة الإيطالية أنها لا تزال تختبر الإرشادات الطبية للاتحاد المحلي لكرة القدم.

وسيُسمح للفرق بالعودة إلى التدريبات الفردية الأسبوع المقبل مع الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي، ويمكن استئناف تدريب التشكيلة ككل في 18 مايو بشرط الموافقة على الإرشادات الطبية.

وسبق أن أصيب لاعبو سامبدوريا مانولو غابياديني ومورتن تورسبي وألبين إكدال وعمر كولي وأنطونيو لاغمينا، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري بالفيروس، في مارس الماضي.

وأصيب أكثر من 215 ألف شخص بالفيروس في إيطاليا، كما توفي ما يزيد على 29 ألفا.