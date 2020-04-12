وجاء الإعلان عن إصابة أسطورة كرة القدم التركية من خلل زوجته أسيل في حسابها على موقع إنستغرام، حيث قالت إنه نقل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن نتائج فحوصها وفحوص طفليها جاءت سلبية.

وقالت أسيل، في حسابها على إنستغرام يوم 28 مارس: "نقلنا زوجي روستو إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس كوفيد-19. فبعد أن كان كل شيء طبيعيا فوجئنا بظهور الأعراض سريعا عليه"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأشارت أسيل إلى أن زوجها روستو، البالغ من العمر 46 عاما، يخضع للعزل في المستشفى، وأنه لا يسمح لهم بزيارته، مضيفة "هذه فترة حرجة وصعبة جدا. أدعو بالشفاء العاجل لجميع المرضى ومنهم زوجي".

وفي تصريحات نشرها موقع "توتو ميركاتو"، قال روستو: "بدأت أشعر الآن وكأنني أنا مرة أخرى، وتتحسن صحتي يوما بعد يوم".

وأضاف: "كان جسدي ضعيفا، وكان علي أن أتلقى علاجا قاسيا، ولكنني الآن على طريق الشفاء، وأشكر الرب على هذا الأمر"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأرسل الدولي التركي السابق رسالة دعم للسكان الإيطاليين، البلد الذي يعد من أكثر الدول تضررا من الفيروس قائلا: "آمل أن يتركوا تلك المأساة خلفهم قريبا وأن يتعافوا بسرعة من ذلك، كل قلبي ومواطني تركيا معهم".

يشار إلى أن روستو لعب 120 مباراة مع منتخب بلاده، وهو بذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في تركيا، وقد تألق مع الفريق خلال تأهل تركيا لقبل نهائي كأس العالم 2002.

ولعب روستو لأكثر من 10 أعوام مع نادي فناربخشه التركي، كما لعب لفترة قصيرة مع نادي برشلونة الإسباني واعتزل كرة القدم في العام 2012، بعد 5 أعوام قضاها مع فريق بشيكطاش.