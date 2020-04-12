ونال البرازيلي مالكوم حوالي 30 بالمئة من أصوات المشجعين ليحصد الجائزة عن شهر مارس بعدما انفرد زينيت بصدارة الدوري الروسي بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتفرض روسيا إجراءات العزل العام حتى 30 أبريل، بينما تم تعليق منافسات الدوري المحلي حتى 31 مايو، لكن النادي تمكن من إيصال الجائزة بدون أن يخرج جناح برشلونة السابق من منزله.

وقال مالكوم في فيديو سجله بينما كانت الطائرة المسيرة تحلق خارج مسكنه "تلقيت للتو رسالة تطلب مني فتح النافذة".

ودخلت الطائرة المسيرة إلى شقة مالكوم عبر النافذة، مما أثار فزع قطة كانت موجودة بالمنزل، قبل أن تستقر على الأرض ليلتقط اللاعب البرازيلي الجائزة.

وشكر مالكوم الجماهير وأنهى الفيديو قائلا "ابقوا في المنازل، هذا مهم".

وأصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 1.6 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 100 ألف، وسجلت روسيا ما يزيد على 13500 إصابة مؤكدة و106 حالة وفاة.