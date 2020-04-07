وبذلك، يستمر مشوار ابن الثلاثين عاما مع الفريق الذي انضم إليه عام 2000، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام.

وقال بايرن في بيان: "يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة. بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30/يونيو 2023".

وأضاف: "جاء مولر من بافاريا العليا إلى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي أس في باهل في سن العاشرة. وشق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن وكان عنصرا دائما في الفريق المحترف منذ عام 2009".

وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة الى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه عن سعادته بأن توماس مولر قد مدد عقده لمدة عامين آخرين حتى 30 يونيو 2023. وقال: "أود أن أشكر توماس ومستشاره لودفيغ كوغل على ثقتهما بنا في هذه المفاوضات العادلة".

من جانبه كشف مولر أن "الجانبين وقعا (العقد الجديد) بشعور جيد حقا. أثق أنه بمجرد معاودتنا اللعب مرة أخرى (في إشارة إلى التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد)، سنواصل نجاحنا الكبير. وهذا ما يحفزني. بالنسبة لي، كان التمديد مع بايرن الأولوية، وشعور النادي كان متبادلا".

واعتبر أن "هذا النادي ليس مجرد رب عمل قديم بالنسبة لي. إنه شغفي. أنا سعيد لأني سأبقى هنا لمدة عامين إضافيين، وسأقدم كل شيء داخل الملعب وخارجه".