وقالت صحيفة "ماركا" إن البروتوكول الجديد يضم 3 مراحل، كل منها يضم إجراءات يجب على الأندية اتباعها حتى يستطيعوا التدرب بشكل آمن.

المطبخ

وأرسل الاتحاد الإسباني قوانين مفصلة، حول استخدام المطبخ في مقرات الأندية، ومن أبرز القوانين المفروضة، هي وجود طباخ واحد فقط داخل المطبخ، عندما يعود الفريق للتدريب.

الحمام

وفرض الاتحاد على الأندية تعيين شخص واحد فقط، مسؤول على تنظيف حمامات الأندية.

غرف العلاج

لن يسمح للاعبين غير المصابين بالتعامل مع المعالجين الطبيعيين في النادي، كما سيتم إلغاء عمليات التدليك في الأسابيع الأولى بعد العودة.

صالة الرياضة

سيسمح فقط للاعب أو اثنين، كحد أقصى، باستخدام الصالة الرياضية في نفس الوقت.

الملاعب

خلال العودة للتدريبات، سيسمح للاعبين اثنين فقط بالدخول لأرضية التدريب العشبية، وسيكون كل منهما على جانب منفصل من الملعب.

كما سيتم إعطاء اللاعبين التعليمات التدريبية عن بعد، بينما سيطبقوها بأنفسهم على أرض التدريب.

الطعام

لن يسمح الاتحاد للاعبين باللقاء مع بعضهم البعض، إلا في حال تواجدهما داخل صالة رياضية أو على أرض التدريب.

سيتم وضع وجبات الطعام في أكياس مخصصة لكل لاعب، على أن يتناولها بمفرده لاحقا.