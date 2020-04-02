وقال وزير الصحة، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي: "يحتاج كل شخص إلى لعب دوره" في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا "هذا يعني لاعبي الدوري الممتاز أيضا ... وأول ما يتعين عليهم فعله هو الموافقة على تخفيض رواتبهم".

وتزيد الضغوطات على لاعبي البريميرليغ، بتخفيض رواتبهم، خاصة وأنه لم يعلن أي ناد إنجليزي تخفيض رواتب لاعبيه حتى الآن، عكس أندية أوروبا الكبرى مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وقال برايان سوانسون، كبيرمراسلي "سكاي سبورتس"، لموقع سكاي نيوز عربية: "لقد رأينا استجابات مختلفة في بلدان مختلفة. وافق بعض اللاعبين على إجراء تخفيضات في الأجور، على المدى القصير، وينتظر لاعبون آخرون أن تتوصل نقاباتهم إلى اتفاق".

وأضاف: "في إنجلترا، هناك ضغط متزايد على أندية الدوري الممتاز من أعضاء البرلمان. لقد رأينا نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر وبورنموث وبرايتون يصدرون إعلانات منفصلة، ولكن لم يكن هناك قرار جماعي حتى الآن".

ويعتبر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى دخلا في العالم، بمعدل الرواتب بين جميع الأندية.