ومن المقرر أن يستضيف ريفر بليت منافسه توكومان، السبت، على ملعب "مونومنتال" ضمن بطولة الكأس الرئيسية في الأرجنتين.

لكن مع ظهور "أعراض مشابهة" لفيروس "كورونا" على أحد لاعبي الفريق، قرر ريفر بليت ومن جانب واحد إغلاق النادي حتى إشعار آخر، والامتناع عن خوض أي مباريات.

ولم يتضح بعد إن كان توكومان سيحضر لخوض المباراة كما هو مقرر أم لا.

ويأتي قرار ريفر بليت بعد يوم واحد من إعلان حكومة الأرجنتين إلغاء الأحداث الرياضية الدولية، المقرر إقامتها في البلاد حتى نهاية شهر مارس الجاري.