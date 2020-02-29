ولطالما اختلفت جماهير كرة القدم، حول النجم الأفضل، بين الغريمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، ولكن فان باستن كان له رأي قاطع في الأمر.

وقال الهداف الهولندي السابق في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "كريستيانو لاعب عظيم، ولكن من يقول أنه أفضل من ميسي لا يفقه شيئا في كرة القدم، أو أنه يقول ذلك بسبب كره شخصي لميسي".

وأضاف: "ميسي لاعب فريد من نوعه. من المستحيل تقليده، ومن المستحيل تكرار موهبته. لاعب مثله يأتي مرة كل 50 أو 100 عام".

ويعتبر فان باستن من أساطير كرة القدم في هولندا، وقد قاد منتخبها لتحقيق كأس الأمم الأوروبية عام 1988، كما توج 3 مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد تألقه اللافت مع أي سي ميلان الإيطالي ومنتخب بلاده خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وانتهت مسيرة فان باستن في الملاعب بشكل مأساوي، عام 1995، عندما قرر الاعتزال بعمر 28 عاما فقط، بسبب معاناته الطويلة مع الإصابات.

وأبدى "الهولندي الطائر" إعجابه باستمرارية ميسي ورونالدو: "أنا توقفت عن اللعب بعمر 28 عاما.. انظر لرونالدو وميسي، كلاهما فوق الـ30 عاما وما زالا في القمة".

يذكر أن ميسي فاز بـ6 كرات ذهبية لأفضل لاعب بالعالم، بينما حققها غريمه البرتغالي 5 مرات.