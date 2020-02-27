ومني "ذئاب" ليستر بخسارتين وخرجوا بتعادلين وفوز واحد في آخر خمس مباريات ما وسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 29 نقطة، ولسبع نقاط مع مانشستر سيتي الثاني.

وتزامن تراجع نتائج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، مع إصابة مهاجمه جايمي فاردي (33 عاما) متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيار-ايمريك أوباميانغ نجم أرسنال برصيد 17 هدفا، ثم صيامه عن التهديف في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات، علما بأنه زار الشباك للمرة الأخيرة في المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي 1-3 في 21 ديسمبر 2019.

بيد أن مدربه الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز أكد ثقته بهدافه عشية المباراة ضد نوريتش بقوله "ليس لدي أدنى شك في أنه (فاردي) سيسجل الأهداف مجددا، هي مسألة وقت وعلينا ألا نضغط عليه هو يعرف أن تلك هي وظيفته".

ونقلت "فرانس برس" عن ردوجرز "أنظروا إلى روبرتو فيرمينو (البرازيلي) في ليفربول (...) لقد سجل عشرة أهداف، لكن انظروا إلى مدى تأثيره وما يعطيه للاعبين الآخرين، مع جايمي، عندما لا يسجل، فإنه يخلق مساحة للآخرين، ويصنع الفرص".

ويشتد الصراع على المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة رسميا لدوري أبطال أوروبا بين خمسة فرق لا يفصل بينها غير خمس نقاط.

ويحتل تشلسي حاليا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وهو يحل، السبت، ضيفا على بورنموث، بعد خسارة في دوري الأبطال أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي، جعلت امكانية متابعة مشواره في المسابقة القارية صعباً.

في حين يسعى مانشستر يونايتد (الخامس برصيد 41 نقطة) المطارد المباشر لتشلسي إلى مواصلة الضغط عليه والحفاظ على الفارق نفسه على أقل تقدير، عندما يواجه مضيفه إيفرتون الأحد.

ويقف توتنهام (السادس برصيد 40 نقطة) متحفزا وهو يخوض الأحد مباراة صعبة ضد ولفرهامبتون (الثامن برصيد 39 نقطة).

وتلقى توتنهام خلال الأسبوع الماضي هزيمتين الأولى على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام لايبزيغ الألماني صفر-1، والثانية ضد مضيفه تشلسي بالذات بهدفين لهدف.

ويغيب شيفيلد يونايتد (السادس برصيد 40 نقطة) أحد الأطراف الخمسة المتنافسة على بطاقة دوري الأبطال كون مباراته مع مضيفه أستون فيلا تأجلت، لانشغال الأخير بالمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنكليزية مع مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته مع وصيفه أرسنال.