وقالت أعلى محكمة رياضية، إن مانشستر سيتي طعن بالقرار الذي اتخذته لجنة المراقبة المالية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا".



وأشارت محكمة التحكيم الرياضية إلى أنه لا يمكن تحديد موعد للبت بشكل نهائي في الطعن، حسبما نقلت "رويترز".

وعوقب سيتي من "اليويفا"، في 14 فبراير الماضي، بالحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة عامين، مع تغريمه 30 مليون يورو (32.60 مليون دولار) بسبب ما وصفه بـ "انتهاكات" لقواعد اللعب المالي النظيف.



وفي حال تطبيق العقوبة لن يتمكن سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بموسم 2020-2021 إذا تأهل لأكبر بطولات الأندية في القارة، وسيغيب أيضا عن المنافسات الأوروبية في 2021-2022.