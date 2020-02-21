ولم يشارك لاعب اسكتلندا البالغ عمره 23 عاما منذ تعرضه لإصابة في أربطة الركبة أمام نيوكاسل يونايتد أواخر العام الماضي.

وأبلغ سولشار الصحفيين عقب تعادل يونايتد 1-1 مع كلوب بروج في بلجيكا الخميس: "أعتقد أنه ربما سيدخل التشكيلة. حصل على راحة اليوم وسنرى كيف يكون الوضع غدا".

وخاض مكتوميناي 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وقال سولشار إن اللاعب الصاعد سيعزز قوة خط الوسط بطاقته والتزامه كما يمكنه تهديد مرمى المنافس.

وأضاف المدرب النرويجي: "إنه من نوعية اللاعبين الأقوياء بدنيا. يمكنه اللعب بجوار نيمانيا ماتيتش أو فريد ويمكنه التواصل مع الهجوم. لعب مهاجما في السابق لذا اعتاد على دخول منطقة الجزاء"، حسبما نقلت "رويترز".



ويفتقر يونايتد للمسة الإبداعية في ظل غياب بول بوغبا للإصابة، ويحتل المركز السابع حاليا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.

وغاب المهاجم ميسون جرينوود عن مباراة الخميس للمرض مما قد يسفر عن مشاركة المهاجم الجديد أوديون إيجالو أساسيا لأول مرة أمام فريقه السابق واتفورد.



وشارك اللاعب النيجيري البالغ عمره 30 عاما كبديل في آخر مباراتين وضمه النادي لتعويض ماركوس راشفورد المصاب كما يريد سولشار إراحة مارسيال.



واختتم سولشار حديثه قائلا: "ميسون مريض وأوديون يحصل على دقائق أكثر للعب والأمر يتوقف على حالة ميسون وأنطوني".