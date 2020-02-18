وكان اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 27 عاما الهداف الأساسي لتوتنهام في غياب المهاجم هاري كين، وسجل هدفين في الانتصار 3-2 على أستون فيلا.

ولم يحدد النادي، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري، إطارا زمنيا لعودة سون.

وقد أحرز المهاجم الكوري تسعة أهداف وصنع 7 في الدوري هذا الموسم.

وقال توتنهام في بيان "بعد الجراحة سيراجع فريقنا الطبي الخيارات المتاحة لتأهيل سون ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لعدة أسابيع".

ويلعب توتنهام ضد رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.