وحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن نوراك، وهي من منطقة فيندي في فرنسا، توفيت الأسبوع الماضي، لكن سبب الوفاة لم يتأكد.

وكانت البطلة الفرنسية التي انتقلت إلى ساحل صن شاين في كوينزلاند بأستراليا قبل بضعة أشهر، حققت 10 انتصارات في بطولة كأس فرنسا.

كما صعدت إلى نهائيات بطولة فرنسا الوطنية، واحتلت المركز الثاني في عام 2018، والثالثة في عام 2016.

وكانت بدأت هذه الرياضة في سن السادسة، مع والدها برونو، وبدأت في ركوب الأمواج القصيرة، قبل تخصصها في رياضة ركوب الأمواج الطويلة التي تتنافس فيها منذ 10 سنوات.