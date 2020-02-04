وكانت اللاعبة البالغ عمرها 38 عاما، تأمل في حصد لقبها رقم 24 في البطولات الكبرى، لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت، لكنها ودعت ملبورن من الدور الثالث أمام الصينية وانغ قيانغ.

ووصلت سيرينا، التي فازت ببطولة أوكلاند قبل التوجه إلى ملبورن، إلى 4 مباريات نهائية في البطولات الكبرى منذ إنجاب ابنتها أولمبيا في 2017، لكنها خسرتها جميعا، ولم تتوج بأي لقب.

وقال مراد أوغلو نقتلها وكالة "رويترز": "يجب أن نقبل الواقع وأن الأمور لا تسير بشكل جيد".

وتابع: "يجب أن نواجه الواقع لكنها تتحلى بالإيجابية بشأن إمكانية النجاح وإلا ما استمرت على الأرجح في ملاعب التنس.. هي تثق أن بوسعها الفوز وأنا أيضا. هي ليست بعيدة لكن يجب تغيير بعض الأشياء".

وأضاف: "ربما تعود بأسلوب مختلف واستراتيجية مختلفة وأهداف مختلفة حتى تحقق النجاح. هي تتحلى بالإيجابية، كما أنها تعاني من مشاعر سلبية أيضا لأن عدم فوزها ببطولة كبرى يمثل إخفاقا".