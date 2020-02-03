وقال سولشار إن المهاجم الفرنسي يمنح ناديه "كل شيء" سواء على أرض الملعب أو خلال التدريبات"، وفي ما نقلت "رويترز".

وسجل مارسيال (24 عاما)، 12 هدفا في جميع المنافسات، خلال الموسم الحالي الذي عانى فيه من الإصابات، وأحرز هدفا وحيدا في آخر ست مباريات.

لكن اللاعب يواجه صعوبات على مستوى التهديف، في ظل غياب المهاجم ماركوس راشفورد الذي يعاني من متاعب في الظهر.

ولدى حديثه عن مارسيال، قال سولشار للصحفيين: "يمنحنا كل شيء. طلبنا منه اللعب وشارك أساسيا في آخر ثماني مباريات وركض ربما بواقع 20 في المئة أكثر مما كان يفعل عندما وصلت إلى هنا".

وأضاف: "سنقدم له مزيدا من الدعم وسنمنحه الراحة التي يستحقها. طلبنا منه اللعب بصورة زائدة عن الحد، خاصة خلال إصابة ماركوس".

وتابع قائلا: "أعرف أنه مرهق. ورغم ذلك لم يتغيب عن أي تدريب. وهو يتدرب وجاهز لكل مباراة ولذا أنا سعيد به".

وأحرز راشفورد 19 هدفا في جميع المنافسات قبل تعرضه للإصابة، في حين أضاف ميسون غرينوود خريج الأكاديمية عشرة أهداف.

وتعاقد يونايتد أيضا مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو (30 عاما) من شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، نهاية الشهر الماضي.

ويحتل يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، وسيحل ضيفا على تشلسي اللندني في 17 فبراير الجاري.