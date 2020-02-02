وتمكن نوفاك جوكوفيتش، المصنف الثاني بالبطولة، من الفوز على النمساوي دومينيك تيم في المباراة النهائية في ملبورن بنتيجة ثلاث مجموعات مقابل اثنتين، وبواقع 6-4 و4-6 و2-6 و6-3 و6-4.

وبهذا اللقب، يكون جوكوفيتش، البالغ من العمر 32 عاما، قد عزز رقمه القياسي بالتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، التي جرت على ملعب ملبورن بارك، للمرة الثامنة في تاريخه.

وكان جوكوفيتش كسر الإرسال الحاسم في الشوط الثالث من المجموعة الأخيرة أمام تيم ليحقق لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى، وفقا لما ذكرته رويترز.

كذلك قلص اللاعب الصربي فارق عدد البطولات الأربع الكبرى مع السويسري روجيه فيدرر إلى 3، إذ يبلغ عدد البطولات الأربع الكبرى، المعروفة باسم غراند سلام، التي فاز بها فيدرر 20 بطولة، بينما فاز المصنف الأول الإسباني رافائيل نادال بـ19 بطولة.

وبفوزه بالبطولة الأسترالية يضمن جوكوفيتش، العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس، الذي سيصدر الاثنين، مستفيدا من خروج نادال من الدور ربع النهائي للبطولة ذاتها.

وكان اللاعب النمساوي تيم نجح في الدور نصف النهائي في الفوز على الألماني ألكساندر زفيرف بثلاث مجموعات لواحدة وبواقع 3-6 و6-4 و7-6 و7-6.

بينما تفوق جوكوفيتش على فيدرر في الدور نفسه بثلاث مجموعات دون مقابل وبواقع 7-6 و6-4 و6-3.