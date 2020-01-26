ولقي سالا حتفه بعد تحطم طائرة كان على متنها في بحر المانش في 21 يناير 2019، وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد قليل من اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.



وقرر كارديف إدراج اسم لاعبه الراحل، الذي لقي مصرعه قبل أن يلعب له أي مباراة رسمية، ضمن قائمة أسماء اللاعبين التي ستواجه نادي ريدينغ الإنجليزي، الذي سيحل ضيفا على كارديف ضمن مباراة الإعادة في دور الـ32 من كأس إنجلترا، وذلك بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدف لمثله.

ويأتي هذا التكريم لسالا بعد حفل تأبين أقيم على روحه في كاتدرائية كارديف، الأربعاء، حضرها عدد كبير من اللاعبين والمشجعين، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وكان نادي نانت الفرنسي قد كشف في وقت سابق عن قميص "خاص"، يشبه قميص منتخب الأرجنتين، بالخطوط الزرقاء والبيضاء، سيرتديه الفريق خلال مباراته أمام بوردو تكريما لذكرى سالا.

وقال النادي أن أرباح بيع القميص الخاص ستذهب لناديين لعب لهما سالا في الأرجنتين وقت أن كان طفلا صغيرا، وفقا لصحيفة "أس".

وكتب النادي الفرنسي في بيان: "لأنه كان يحلم بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني، سيتخلى لاعبو نانت عن قمصانهم الصفراء والخضراء التقليدية، من أجل اللونين الأزرق السماوي والأبيض".

وأضاف: "هذا القميص، الذي ستذهب أرباح مبيعاته بالكامل لفريقين لعب لهما سالا في الأرجنتين، هي وسيلة لتكريم ذكراه".

كما أعلن نانت عن لفتات تكريمية أخرى لسالا سيشهدها ملعب الفريق بما في ذلك التصفيق لمدة دقيقة كاملة قبل انطلاق المباراة، ولوحة عملاقة "تيفو" من قبل الجماهير.