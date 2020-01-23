ووصل ميدفيديف، وصيف بطل أميركا المفتوحة في العام الماضي، إلى ملبورن وهو متألق، بعدما انتصر في جميع مباريات الفردي في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للفرق، قبل أن يخسر في 3 مجموعات في الدور قبل النهائي.

وكسر مارتينيز المصنف 168 عالمياً، الذي لم يسبق له الفوز في مباراة في الجولة العالمية قبل مشاركته الأولى في أستراليا هذا الأسبوع، إرسال ميدفيديف مرة واحدة، كما حصل على 3 فرص لكسر إرساله في الشوط السادس من المجموعة الثالثة، لكنه فشل في ذلك.

وبدأ النزيف في أنف ميدفيديف عندما كان متقدماً 5-صفر في المجموعة الثانية، وبعد حصوله على وقت للعلاج عاد إلى أرض الملعب، ليقضي على آمال منافسه ويصعد إلى الدور الثالث لمواجهة الإسباني خوامي مونار أو الأسترالي أليكسي بوبرين.